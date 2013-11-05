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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:02
Вкладчик1234 написав:Delta official,
получал в привате выплаты из фонда в 2016г по дельтабанку. Тогда выдавали только налом в руки, и выдавали бумажку типа чека.
Т.к. того "чека" уже не найти, и наверняка он уже выгорел, - есть ли возможность получить какую-то бумажку о полученных выплатах?
Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"
а отмазка про св. Николая уже не проходит?...
3 года прошло, так что маловероятно, что кто-то будет искать документы по выплатам 2016 года...
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Cler
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:05
Cler, горячка фонда отправляет в банк-банкрот.
Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:20
Вкладчик1234 написав:Cler,
горячка фонда отправляет в банк-банкрот.
Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно
приват - это более реальный вариант. если будет их воля, то операцию найдут по ИНН, а в Дельту обращаться бесполезно - по отзывам они сейчас даже заказные письма на почте не удосуживаются получать...
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Cler
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