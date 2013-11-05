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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4833483448354836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:02

  Вкладчик1234 написав:Delta official, получал в привате выплаты из фонда в 2016г по дельтабанку. Тогда выдавали только налом в руки, и выдавали бумажку типа чека.

Т.к. того "чека" уже не найти, и наверняка он уже выгорел, - есть ли возможность получить какую-то бумажку о полученных выплатах?

Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"

а отмазка про св. Николая уже не проходит?... :mrgreen:

3 года прошло, так что маловероятно, что кто-то будет искать документы по выплатам 2016 года...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:05

Cler, горячка фонда отправляет в банк-банкрот.
Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:20

  Вкладчик1234 написав:Cler, горячка фонда отправляет в банк-банкрот.
Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно

приват - это более реальный вариант. если будет их воля, то операцию найдут по ИНН, а в Дельту обращаться бесполезно - по отзывам они сейчас даже заказные письма на почте не удосуживаются получать...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 23:18

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Вкладчик1234 написав:Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"


Что за банк в котором неадекваты :?: помнится раньше была ветка про неадекватов финмона в банках, но что то ее не могу найти сейчас :?
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 09:17

Вкладчик1234, доброе утро,
в описанной ситуации Вам необходимо обращаться в банк-партнер, в котором были произведены выплаты, для получения каких-либо подтверждающих документов.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 11:29

  Delta official написав:Вкладчик1234, доброе утро,
в описанной ситуации Вам необходимо обращаться в банк-партнер, в котором были произведены выплаты, для получения каких-либо подтверждающих документов.

а можно ли получить выписку по счетам в Дельта-банке о сумме начисленных процентов (были депозиты в банке с 2012 года) ? За какой период ? Стоимость такой выписки ?
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 12:29

  Вкладчик1234 написав:Delta official, получал в привате выплаты из фонда в 2016г по дельтабанку. Тогда выдавали только налом в руки, и выдавали бумажку типа чека.

Т.к. того "чека" уже не найти, и наверняка он уже выгорел, - есть ли возможность получить какую-то бумажку о полученных выплатах?

Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"

Везде, где я сталкивался с финмоном - эксим, ощад, форвард, мега, альянс, пумб, альфа - выплаты из фонда не принимаются в подтверждение источника дохода
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 14:52

lwa, добрый день,
для получения выписки по счету достаточно подать на почтовый или электронный адрес Банка заявление (с указанием счета и желаемого периода) и квитанцию об оплате предоставляемой услуги. Выписка может быть предоставлена по 02.10.2015 г. Стоимость услуги указана в п.п. Тарифов на предоставление информационных услуг 1.1; 2.1 и 2.2: http://deltabank.com.ua/personal/tarifi_pko/
Delta official
 
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