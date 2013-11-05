Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 лип, 2019 15:02
Вкладчик1234 написав: Delta official,
получал в привате выплаты из фонда в 2016г по дельтабанку. Тогда выдавали только налом в руки, и выдавали бумажку типа чека.
Т.к. того "чека" уже не найти, и наверняка он уже выгорел, - есть ли возможность получить какую-то бумажку о полученных выплатах?
Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"
а отмазка про св. Николая уже не проходит?...
3 года прошло, так что маловероятно, что кто-то будет искать документы по выплатам 2016 года...
Cler
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:05
Cler, горячка фонда отправляет в банк-банкрот. Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Сер 10 лип, 2019 15:20
Вкладчик1234 написав: Cler,
горячка фонда отправляет в банк-банкрот.
Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно
приват - это более реальный вариант. если будет их воля, то операцию найдут по ИНН, а в Дельту обращаться бесполезно - по отзывам они сейчас даже заказные письма на почте не удосуживаются получать...
Cler
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Додано: Сер 10 лип, 2019 23:18
Вкладчик1234 написав:
Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"
Что за банк в котором неадекваты
помнится раньше была ветка про неадекватов финмона в банках, но что то ее не могу найти сейчас
3xXx
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Додано: Чет 11 лип, 2019 09:17
Вкладчик1234, доброе утро, в описанной ситуации Вам необходимо обращаться в банк-партнер, в котором были произведены выплаты, для получения каких-либо подтверждающих документов.
Delta official
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Додано: Чет 11 лип, 2019 11:29
Delta official написав: Вкладчик1234
, доброе утро,
в описанной ситуации Вам необходимо обращаться в банк-партнер, в котором были произведены выплаты, для получения каких-либо подтверждающих документов.
а можно ли получить выписку по счетам в Дельта-банке о сумме начисленных процентов (были депозиты в банке с 2012 года) ? За какой период ? Стоимость такой выписки ?
lwa
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Додано: Чет 11 лип, 2019 12:29
Вкладчик1234 написав: Delta official,
получал в привате выплаты из фонда в 2016г по дельтабанку. Тогда выдавали только налом в руки, и выдавали бумажку типа чека.
Т.к. того "чека" уже не найти, и наверняка он уже выгорел, - есть ли возможность получить какую-то бумажку о полученных выплатах?
Нужна для демонстрации нынешним неадекватным финмониторингам, как "источник происхождения средств"
Везде, где я сталкивался с финмоном - эксим, ощад, форвард, мега, альянс, пумб, альфа - выплаты из фонда не принимаются в подтверждение источника дохода
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Додано: Чет 11 лип, 2019 14:52
lwa
, добрый день,
для получения выписки по счету достаточно подать на почтовый или электронный адрес Банка заявление (с указанием счета и желаемого периода) и квитанцию об оплате предоставляемой услуги. Выписка может быть предоставлена по 02.10.2015 г. Стоимость услуги указана в п.п. Тарифов на предоставление информационных услуг 1.1; 2.1 и 2.2:
http://deltabank.com.ua/personal/tarifi_pko/
Delta official
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Додано: Пон 15 лип, 2019 22:29
До уваги Клієнтів АТ Дельта Банк! З 15 липня 2019 року буде змінено номер Контакт – центру Банку
15 июля 2019
До уваги Клієнтів АТ Дельта Банк!
З 15 липня 2019 року буде змінено номер Контакт – центру Банку
Шановні клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 15.07.2019 року буде змінено номер Контакт – центру Банку.
Новий номер телефону Контакт – центру Банку:
(044) 500 00 12
(тарифікація дзвінків згідно тарифів Вашого оператора зв’язку).
Номер телефону з питань продажу активів та майна Банку залишається незмінним – 044 5000018. http://deltabank.com.ua/ru/press/news/2019/07/29008/
diplomnet
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