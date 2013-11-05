Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 10 лип, 2019 15:05

Cler, горячка фонда отправляет в банк-банкрот.

Можно ещё в привате попробовать, но я не помню дату точно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин