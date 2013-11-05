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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4834483548364837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:21

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Karmik написав:В принципе я доволен что не пришлось этим гопникам платить всю сумму.


благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 4834483548364837
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