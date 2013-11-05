благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:21
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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