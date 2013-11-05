благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:21
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:12
Представляю какие проклятия Вам шлют люди, которых ВЫ ОБВОРОВАЛИ / ОГРАБИЛИ..........
Как показывает жизненный опыт - на чужой беде свое счастье не построишь, НО вы это поймете позже.....
|