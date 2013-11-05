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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4834483548364837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:21

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Karmik написав:В принципе я доволен что не пришлось этим гопникам платить всю сумму.


благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:12

  Karmik написав:Имел кредит на квартиру в Дельта банке с 2008 года, перестал полностью платить проценты по кредиту в марте 2015 года. Все это время звонили и писали тупые смс-ки что типо приедит кредитный инспектор и все имущество будет арестовано и все другие смс в таком же духе. В апреле 2019 позвонил какой-то адвокат и сказал что квартира выставлена на аукционе, предложил помочь с покупкой. Согласился, мой кредит купила жена, по стоимости вышло что за 20% от долга. В принципе я доволен что не пришлось этим гопникам платить всю сумму.

Представляю какие проклятия Вам шлют люди, которых ВЫ ОБВОРОВАЛИ / ОГРАБИЛИ..........
Как показывает жизненный опыт - на чужой беде свое счастье не построишь, НО вы это поймете позже.....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 02:07

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  lwa написав:ВЫ ОБВОРОВАЛИ / ОГРАБИЛИ..........

Это как простите, есть какие-то прямые доказательства ?
  Goodman написав:благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит.

Если что, я кредит брал в Сведбанке изначально, а Дельта потом его за копейки выкупила у Сведа, который по слухам просто обанкротился.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 14:00

  Karmik написав:
  lwa написав:ВЫ ОБВОРОВАЛИ / ОГРАБИЛИ..........

Это как простите, есть какие-то прямые доказательства ?
  Goodman написав:благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит.

Если что, я кредит брал в Сведбанке изначально, а Дельта потом его за копейки выкупила у Сведа, который по слухам просто обанкротился.

1. исключительно с ваших слов. Карма такая субстанция - ей доказательства не нужны - всегда возвращает все и всем сполна (иногда близким родственникам)в самое неподходящее время, познакомитесь - возможно поймете
2. Раз вы ПРЕДНАМЕРЕННО не выполняли договорные обязательства сначала перед одним банком, затем перед другим, говорит только вашей гнилой сущности и не о чем более, чем явно не стоит хвастаться на форуме

На чужом горе счастье не построишь.......
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 00:34

lwa
Я оценил вашу адекватность еще с предыдущего ответа, сожалею что ответил тогда.
На обиженных, простите воду возят. Фактов от вас я так и не увидел. Хотя вам могу привести очень много фактов где управление Дельта воровало деньги, загуглите думаю сами, если оно вам интересно.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:47

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Давно пора его было закрыть
Timua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:44

  Karmik написав:lwa
Я оценил вашу адекватность еще с предыдущего ответа, сожалею что ответил тогда.
На обиженных, простите воду возят. Фактов от вас я так и не увидел. Хотя вам могу привести очень много фактов где управление Дельта воровало деньги, загуглите думаю сами, если оно вам интересно.

Приведеные Вами аргументы не оправдывают ваше воровство.
Разве я говорил о руководстве Дельты и их акционерах где то хорошо ?
Нет, они такие же воры и падальщики, как и вы, только умнее и пока что богаче
lwa
 
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