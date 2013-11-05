благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:21
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
благодарите семью, которая продала квартиру за $ и всю выручку занесла в Дельту на депозит. В итоге Вам квартира, а им 200к пап1ру .Закон сохранения энергии.
Только одно помните - ВСЕГДА ТАк НЕ БУДЕТ!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:12
Представляю какие проклятия Вам шлют люди, которых ВЫ ОБВОРОВАЛИ / ОГРАБИЛИ..........
Как показывает жизненный опыт - на чужой беде свое счастье не построишь, НО вы это поймете позже.....
Додано: Суб 20 лип, 2019 02:07
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Это как простите, есть какие-то прямые доказательства ?
Если что, я кредит брал в Сведбанке изначально, а Дельта потом его за копейки выкупила у Сведа, который по слухам просто обанкротился.
Додано: Пон 22 лип, 2019 14:00
1. исключительно с ваших слов. Карма такая субстанция - ей доказательства не нужны - всегда возвращает все и всем сполна (иногда близким родственникам)в самое неподходящее время, познакомитесь - возможно поймете
2. Раз вы ПРЕДНАМЕРЕННО не выполняли договорные обязательства сначала перед одним банком, затем перед другим, говорит только вашей гнилой сущности и не о чем более, чем явно не стоит хвастаться на форуме
На чужом горе счастье не построишь.......
Додано: Чет 25 лип, 2019 00:34
lwa
Я оценил вашу адекватность еще с предыдущего ответа, сожалею что ответил тогда.
На обиженных, простите воду возят. Фактов от вас я так и не увидел. Хотя вам могу привести очень много фактов где управление Дельта воровало деньги, загуглите думаю сами, если оно вам интересно.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:47
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Давно пора его было закрыть
Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:44
Приведеные Вами аргументы не оправдывают ваше воровство.
Разве я говорил о руководстве Дельты и их акционерах где то хорошо ?
Нет, они такие же воры и падальщики, как и вы, только умнее и пока что богаче
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