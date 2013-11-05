Дельта Банк - БАНКРОТ

Один із цих позовів, більш як на 19,5 млрд грн, стосується кредитування компаній, пов’язаних з керівництвом банку, без належних застав, а також виведення коштів через іноземні банки шляхом надання поруки за кредитами кількох офшорних компаній, які не повернули іноземним банкам свої кредити.
Другий позов, на понад 700 млн грн, – стосується махінацій з рахунками в іноземних банках, в тому числі, за допомогою фальшивих SWIFT-повідомлень.
Іще на 10 млрд грн заявлено цивільні позови у межах кримінальних справ, порушених Фондом за фактом доведення Дельта Банку до банкрутства і виведення з нього коштів.
Схеми, через які керівники Дельта Банку виводили кошти, ми докладно описали тут: