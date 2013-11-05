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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4835483648374838

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Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 21:33

У серпні Господарський суд м. Києва почне розгляд двох позовів Фонду гарантування до колишніх головного акціонера Миколи Лагуна та топ-менеджерів Дельта Банку – загалом на понад 20 млрд грн.

Один із цих позовів, більш як на 19,5 млрд грн, стосується кредитування компаній, пов’язаних з керівництвом банку, без належних застав, а також виведення коштів через іноземні банки шляхом надання поруки за кредитами кількох офшорних компаній, які не повернули іноземним банкам свої кредити.

Другий позов, на понад 700 млн грн, – стосується махінацій з рахунками в іноземних банках, в тому числі, за допомогою фальшивих SWIFT-повідомлень.

Іще на 10 млрд грн заявлено цивільні позови у межах кримінальних справ, порушених Фондом за фактом доведення Дельта Банку до банкрутства і виведення з нього коштів.

Схеми, через які керівники Дельта Банку виводили кошти, ми докладно описали тут: http://bit.do/e2git і тут: http://bit.do/e2gjS
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:23

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

наивно жду 4ую очередь. Куда отправлять реквизиты IBAN ?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 18:03

  idealstorm написав:наивно жду 4ую очередь. Куда отправлять реквизиты IBAN ?

г. Киев, бульвар Дружбы Народов, 38

но многие жалуються, что заказные письма банально не забирают из почтового отделения, так что для надёжности лучше занести лино по этому адресу...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:01

Тракторист а чего нельзя в работающее отделение дельты в вашем городе занести его?
diplomnet
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:05

idealstorm, добрый день,
подать заявление с новыми реквизитами есть возможность в отделении Банка или на почтовый адрес (01014, г. Киев, бульв. Дружбы народов, 38, обычным письмом).
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:22

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Спасибо.

Шаблон заявления на уточнение данных где можно найти?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:49

  diplomnet написав:Тракторист а чего нельзя в работающее отделение дельты в вашем городе занести его?

а сколько вы знаете работающих отделений? на сайте вроде бы осталось всего 2 и оба в Киеве, но одно из них не по этим вопросам...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:51

  Delta official написав:idealstorm, добрый день,
подать заявление с новыми реквизитами есть возможность в отделении Банка или на почтовый адрес (01014, г. Киев, бульв. Дружбы народов, 38, обычным письмом).

Delta official, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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