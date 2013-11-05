Дельта Банк - БАНКРОТ

У серпні Господарський суд м. Києва почне розгляд двох позовів Фонду гарантування до колишніх головного акціонера Миколи Лагуна та топ-менеджерів Дельта Банку – загалом на понад 20 млрд грн.
Один із цих позовів, більш як на 19,5 млрд грн, стосується кредитування компаній, пов’язаних з керівництвом банку, без належних застав, а також виведення коштів через іноземні банки шляхом надання поруки за кредитами кількох офшорних компаній, які не повернули іноземним банкам свої кредити.
Другий позов, на понад 700 млн грн, – стосується махінацій з рахунками в іноземних банках, в тому числі, за допомогою фальшивих SWIFT-повідомлень.
Іще на 10 млрд грн заявлено цивільні позови у межах кримінальних справ, порушених Фондом за фактом доведення Дельта Банку до банкрутства і виведення з нього коштів.
Delta official написав:idealstorm, добрый день, подать заявление с новыми реквизитами есть возможность в отделении Банка или на почтовый адрес (01014, г. Киев, бульв. Дружбы народов, 38, обычным письмом).
Delta official, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?
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