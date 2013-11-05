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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4836483748384839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:21

  Тракторист написав:
  Delta official написав:idealstorm, добрый день,
подать заявление с новыми реквизитами есть возможность в отделении Банка или на почтовый адрес (01014, г. Киев, бульв. Дружбы народов, 38, обычным письмом).

Delta official, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?

Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59

  idealstorm написав:наивно жду 4ую очередь. Куда отправлять реквизиты IBAN ?

в унитаз...
lwa
 
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