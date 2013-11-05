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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:21
Тракторист написав:
Delta official
Delta official написав:idealstorm
, добрый день,
подать заявление с новыми реквизитами есть возможность в отделении Банка или на почтовый адрес (01014, г. Киев, бульв. Дружбы народов, 38, обычным письмом).
, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?
Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
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Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59
idealstorm написав:
наивно жду 4ую очередь. Куда отправлять реквизиты IBAN ?
в унитаз...
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