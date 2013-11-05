Дельта Банк - БАНКРОТ

Тракторист написав:
Delta official, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?
Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:21
Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:05
lwa чуть погодя в унитаз ...
" Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банку.
Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут .
За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.
"До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го - ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків - в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки - ми за законом не маємо права їх ліквідувати", - розповіла Рекрут.
Також вона підкреслила, що "монстрів", таких як Дельта або Надра, вже не буде".
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Велика "подяка", дождались.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:32
"Перед полной ликвидацией банки-банкроты спишут около 200 млрд грн обязательств перед крупными вкладчиками, хранивших в этих учреждениях деньги. Об этом сообщила глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.
Седьмая очередь кредиторов – не связанные с банком юрлица – это 112 млрд грн, четвертая – физлица с вкладами более гарантированной суммы 200 тыс грн – порядка 70 млрд. Это приблизительные масштабы катастрофы. Суммы будут уменьшаться, потому что мы продаем активы, что-то выплачиваем из полученных денег, но понятно, что вряд ли получится вернуть все Светлана Рекрут глава ФГВФЛ
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