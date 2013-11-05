Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: Сер 14 сер, 2019 15:05

lwa чуть погодя в унитаз ...



" Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банку.

Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут .

За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.

"До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го - ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків - в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки - ми за законом не маємо права їх ліквідувати", - розповіла Рекрут.

Також вона підкреслила, що "монстрів", таких як Дельта або Надра, вже не буде".

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Велика "подяка", дождались.