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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4836483748384839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:21

  Тракторист написав:
  Delta official написав:idealstorm, добрый день,
подать заявление с новыми реквизитами есть возможность в отделении Банка или на почтовый адрес (01014, г. Киев, бульв. Дружбы народов, 38, обычным письмом).

Delta official, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?

Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
Delta official
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59

  idealstorm написав:наивно жду 4ую очередь. Куда отправлять реквизиты IBAN ?

в унитаз...
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:05

lwa чуть погодя в унитаз ...

" Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банку.
Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут .
За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.
"До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го - ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків - в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки - ми за законом не маємо права їх ліквідувати", - розповіла Рекрут.
Також вона підкреслила, що "монстрів", таких як Дельта або Надра, вже не буде".
*************************

Велика "подяка", дождались.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:32

  Goodman написав:lwa чуть погодя в унитаз ...

" Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банку.
Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут .
За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.
"До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го - ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків - в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки - ми за законом не маємо права їх ліквідувати", - розповіла Рекрут.
Також вона підкреслила, що "монстрів", таких як Дельта або Надра, вже не буде".
*************************

Велика "подяка", дождались.

"Перед полной ликвидацией банки-банкроты спишут около 200 млрд грн обязательств перед крупными вкладчиками, хранивших в этих учреждениях деньги. Об этом сообщила глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.

Седьмая очередь кредиторов – не связанные с банком юрлица – это 112 млрд грн, четвертая – физлица с вкладами более гарантированной суммы 200 тыс грн – порядка 70 млрд. Это приблизительные масштабы катастрофы. Суммы будут уменьшаться, потому что мы продаем активы, что-то выплачиваем из полученных денег, но понятно, что вряд ли получится вернуть все Светлана Рекрут глава ФГВФЛ

Клиенты банков потеряют сотни миллиардов гривен — ФГВФЛ"
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:29

Не только продажи приносят деньги – есть еще погашение кредитов, ценные бумаги на балансах, аренда и прочие вещи из категории управления активами. То есть, если мы говорим, что изначальный наш портфель составлял около 500 млрд грн, то можно утверждать, что мы уже достигли 8% возвратности. Я думаю, что остановимся на 8-9%


Светлана Рекрут глава ФГВФЛ

Клиенты банков потеряют сотни миллиардов гривен — ФГВФЛ

т.е. будет разворовано 500-9%= 455 млрд грн !!!

ЕСЛИ взять курс на момент основного банкротства банков скажем 13грн/долл имеем 35 млрд долл украдено и заметьте УЖЕ не Януковичем !!!
lwa
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:37

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  lwa написав:т.е. будет разворовано 500-9%= 455 млрд грн !!!

Вы не в меру наивны, если думаете, что есть хоть какой-то шанс в принципе взыскать все 100% активов. Если и назвать это разворовыванием, то исчезли эти активы еще когда Дельта работала
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:57

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

Фраза долги банкам возвращают лишь трусы очень актуальна для Украины !
Ну а фонд ....фонд ворья....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:05

  Faceless написав:
  lwa написав:т.е. будет разворовано 500-9%= 455 млрд грн !!!

Вы не в меру наивны, если думаете, что есть хоть какой-то шанс в принципе взыскать все 100% активов. Если и назвать это разворовыванием, то исчезли эти активы еще когда Дельта работала

Во первых, давайте не переходить на личности и не оскорблять. тем более модератора это не красит.
Во вторых, ткните пальцем, где я питал иллюзии по поводу возврата 100%
В третьих, я так понял из статьи, что цифра приведенная в 500 млрд относится не только к дельте, а ко всем похороненным банкам.
В четвертых, цифра 9% возврат лично мне говорит об полной неэффективности системы гарантирования в целом и значительной коррупционной составляющей.
В пятых, дельта меня научила больше не хранить деньги в украинских банках. В украине нет банков, есть только "учреждения для проведения расчетов". Мною выведены средства из других банков и поверьте на слово Украина, потеряла уже намного больше в виде недополучения налогов лично от меня, чем у меня украла система гарантирования вкладов.
В шестых, Да "исчезли эти активы еще когда Дельта работала", НО НА ТОТ МОМЕНТ и ДО ВВЕДЕНИЯ временной администрации в банке работал КУРАТОР от НБУ, это не воровство, а грабеж группой должностных лиц по сговору.
Иллюзий по Дельте не питаю - выплат 4 очереди не будет. Но возмездие неотвратимо.
lwa
 
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