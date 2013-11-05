Дельта Банк - БАНКРОТ

Тракторист написав:
Delta official, если в семье нужно подать заявление от 4-х членов семьи, то можно отправить одним письмом или же от каждого члена семьи отдельным?
Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 сер, 2019 09:21
Рекомендуем отправлять отдельными письмами.
Додано: Пон 12 сер, 2019 11:59
Додано: Сер 14 сер, 2019 15:05
lwa чуть погодя в унитаз ...
" Фонд гарантування вкладів починає етап остаточної ліквідації першої хвилі банків-банкрутів, і до кінця 2020 року планує ліквідувати 83 банку.
Про це розповіла нова директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут .
За її словами, у Фонді майже не залишилося великих активів.
"До кінця цього року ми повністю ліквідуємо 48 банків, до кінця 2020-го - ще 35. У результаті до 2021-го у нас залишиться близько 16 банків - в основному такі, де є будь-які судові заборони або, наприклад, кримські банки - ми за законом не маємо права їх ліквідувати", - розповіла Рекрут.
Також вона підкреслила, що "монстрів", таких як Дельта або Надра, вже не буде".
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Велика "подяка", дождались.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 15 сер, 2019 15:32
"Перед полной ликвидацией банки-банкроты спишут около 200 млрд грн обязательств перед крупными вкладчиками, хранивших в этих учреждениях деньги. Об этом сообщила глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Светлана Рекрут.
Седьмая очередь кредиторов – не связанные с банком юрлица – это 112 млрд грн, четвертая – физлица с вкладами более гарантированной суммы 200 тыс грн – порядка 70 млрд. Это приблизительные масштабы катастрофы. Суммы будут уменьшаться, потому что мы продаем активы, что-то выплачиваем из полученных денег, но понятно, что вряд ли получится вернуть все Светлана Рекрут глава ФГВФЛ
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:29
Не только продажи приносят деньги – есть еще погашение кредитов, ценные бумаги на балансах, аренда и прочие вещи из категории управления активами. То есть, если мы говорим, что изначальный наш портфель составлял около 500 млрд грн, то можно утверждать, что мы уже достигли 8% возвратности. Я думаю, что остановимся на 8-9%
Светлана Рекрут глава ФГВФЛ
Клиенты банков потеряют сотни миллиардов гривен — ФГВФЛ
т.е. будет разворовано 500-9%= 455 млрд грн !!!
ЕСЛИ взять курс на момент основного банкротства банков скажем 13грн/долл имеем 35 млрд долл украдено и заметьте УЖЕ не Януковичем !!!
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:37
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Додано: П'ят 16 сер, 2019 07:57
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Фраза долги банкам возвращают лишь трусы очень актуальна для Украины !
Ну а фонд ....фонд ворья....
Додано: Вів 20 сер, 2019 22:05
Во первых, давайте не переходить на личности и не оскорблять. тем более модератора это не красит.
Во вторых, ткните пальцем, где я питал иллюзии по поводу возврата 100%
В третьих, я так понял из статьи, что цифра приведенная в 500 млрд относится не только к дельте, а ко всем похороненным банкам.
В четвертых, цифра 9% возврат лично мне говорит об полной неэффективности системы гарантирования в целом и значительной коррупционной составляющей.
В пятых, дельта меня научила больше не хранить деньги в украинских банках. В украине нет банков, есть только "учреждения для проведения расчетов". Мною выведены средства из других банков и поверьте на слово Украина, потеряла уже намного больше в виде недополучения налогов лично от меня, чем у меня украла система гарантирования вкладов.
В шестых, Да "исчезли эти активы еще когда Дельта работала", НО НА ТОТ МОМЕНТ и ДО ВВЕДЕНИЯ временной администрации в банке работал КУРАТОР от НБУ, это не воровство, а грабеж группой должностных лиц по сговору.
Иллюзий по Дельте не питаю - выплат 4 очереди не будет. Но возмездие неотвратимо.
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