Дельта Банк - БАНКРОТ

ликвидация банков - это достаточно рентабильный бизнес и кто-то за счёт этого неплохо живёт, а проблемы вкладчиков 200+ никого никогда не волновали...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:20
ликвидация банков - это достаточно рентабильный бизнес и кто-то за счёт этого неплохо живёт, а проблемы вкладчиков 200+ никого никогда не волновали...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:00
Delta official, а Вы можете объяснить почему работник отделения по ул. Щекавицкая, 30/39 при приёме заявлений требуют личного присутствия заявителя? Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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