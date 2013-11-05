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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4837483848394840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 02:20

  nik20100 написав:Вот интересно банк-банкрот уже несколько лет, а в городах вы наблюдаем шикарные помещения отделений и кучу сотрудников в них. По факту это все оплачивается из карманов вкладчиков 200+.

ликвидация банков - это достаточно рентабильный бизнес и кто-то за счёт этого неплохо живёт, а проблемы вкладчиков 200+ никого никогда не волновали...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:00

  Delta official написав:Тракторист, доброе утро,
в Киеве работает 2 отделения (бульв. Дружбы народов, 38, и ул. Щекавицкая, 30/39) в будни с 9:00 до 18:00. Оба отделения принимают заявления от клиентов.

Delta official, а Вы можете объяснить почему работник отделения по ул. Щекавицкая, 30/39 при приёме заявлений требуют личного присутствия заявителя? Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:31

Re: Дельта Банк - БАНКРОТ

  Тракторист написав:Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...


доверенность Вам в помощь. У работника золотая работа. он не будет ее терять.
Торбите Дельту чтобы работали по BANKID.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:48

  Goodman написав:
  Тракторист написав:Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...


доверенность Вам в помощь. У работника золотая работа. он не будет ее терять.
Торбите Дельту чтобы работали по BANKID.

давайте рассуждать логично: если отправить заявление по почте, то его должны принять без всякой доверенности. правда проблема в том что предыдущие заявления, когда счета поменяли с 2625 на 2620, я отправил рекомендоваными письмами и банк не счёл нужным забрать их из почтового отделения. в данном случае я лишь выполнял роль курьера доставившего заявления в отделение банка и не более...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:55

  Goodman написав:
  Тракторист написав:Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...


доверенность Вам в помощь. У работника золотая работа. он не будет ее терять.
Торбите Дельту чтобы работали по BANKID.

я приходил с доверенностью, но через 5 минут офорления менеджер стал требовать от меня оригинал справки о присвоении налогового номера. я спросил зачем она вам нужна при условии, что я являюсь клиентом банка и копия такой справки уже есть в банке, а для идентификации клиента достаточно паспорта. мне начали впаривать про какую-то инструкцию, но не смогли назвать какая из инструкций такого требует. так что осталось впечатление что или менеджеры тупо не хотят выполнять свою работу или им поставили задачу отфутболивать клиентов... :(
ТЕА
 
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