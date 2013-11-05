ликвидация банков - это достаточно рентабильный бизнес и кто-то за счёт этого неплохо живёт, а проблемы вкладчиков 200+ никого никогда не волновали...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 01 жов, 2019 02:20
ликвидация банков - это достаточно рентабильный бизнес и кто-то за счёт этого неплохо живёт, а проблемы вкладчиков 200+ никого никогда не волновали...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:00
Delta official, а Вы можете объяснить почему работник отделения по ул. Щекавицкая, 30/39 при приёме заявлений требуют личного присутствия заявителя? Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:31
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
доверенность Вам в помощь. У работника золотая работа. он не будет ее терять.
Торбите Дельту чтобы работали по BANKID.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:48
давайте рассуждать логично: если отправить заявление по почте, то его должны принять без всякой доверенности. правда проблема в том что предыдущие заявления, когда счета поменяли с 2625 на 2620, я отправил рекомендоваными письмами и банк не счёл нужным забрать их из почтового отделения. в данном случае я лишь выполнял роль курьера доставившего заявления в отделение банка и не более...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:55
я приходил с доверенностью, но через 5 минут офорления менеджер стал требовать от меня оригинал справки о присвоении налогового номера. я спросил зачем она вам нужна при условии, что я являюсь клиентом банка и копия такой справки уже есть в банке, а для идентификации клиента достаточно паспорта. мне начали впаривать про какую-то инструкцию, но не смогли назвать какая из инструкций такого требует. так что осталось впечатление что или менеджеры тупо не хотят выполнять свою работу или им поставили задачу отфутболивать клиентов...
Додано: Пон 07 жов, 2019 08:47
Тракторист, доброе утро,
в отделении Банка принимаются заявления лично от Клиента или от Доверенного лица на основании доверенности.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:04
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Полюбопытствую - а что за заявления вы несёте? Что требуете от банка?
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:38
Про зміну реквізитів по виплатах в 4 черзі, які ніколи не відбудуться.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 жов, 2019 15:47
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