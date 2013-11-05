Дельта Банк - БАНКРОТ

Додано: П'ят 04 жов, 2019 20:55

Goodman написав: Тракторист написав: Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё... Я принёс 4 заявления от всех членов семьи, но приняли только моё...



доверенность Вам в помощь. У работника золотая работа. он не будет ее терять.

Торбите Дельту чтобы работали по BANKID. . У работника золотая работа. он не будет ее терять.Торбите Дельту чтобы работали по BANKID.

я приходил с доверенностью, но через 5 минут офорления менеджер стал требовать от меня оригинал справки о присвоении налогового номера. я спросил зачем она вам нужна при условии, что я являюсь клиентом банка и копия такой справки уже есть в банке, а для идентификации клиента достаточно паспорта. мне начали впаривать про какую-то инструкцию, но не смогли назвать какая из инструкций такого требует. так что осталось впечатление что или менеджеры тупо не хотят выполнять свою работу или им поставили задачу отфутболивать клиентов...