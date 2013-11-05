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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4838483948404841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:10

ТЕА паспорта хватит только в одном случае - если в нем есть отметка о Вашем отказе от ИНН. Если Вы атеист - извольте ВСЕ ИМ предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:48

  Goodman написав:ТЕА паспорта хватит только в одном случае - если в нем есть отметка о Вашем отказе от ИНН. Если Вы атеист - извольте ВСЕ ИМ предоставить.

в соответствии с инструкцией НБУ ИНН нужен только для первичной идентификации клиента (я клиент банка!), а для вех последующих посещений банка достаточно только паспорта для подтверждения личности клиента...
ТЕА
 
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