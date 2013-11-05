Дельта Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:10
ТЕА паспорта хватит только в одном случае - если в нем есть отметка о Вашем отказе от ИНН. Если Вы атеист - извольте ВСЕ ИМ предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:48
в соответствии с инструкцией НБУ ИНН нужен только для первичной идентификации клиента (я клиент банка!), а для вех последующих посещений банка достаточно только паспорта для подтверждения личности клиента...
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