Дельта Банк - БАНКРОТ

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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:10
ТЕА паспорта хватит только в одном случае - если в нем есть отметка о Вашем отказе от ИНН. Если Вы атеист - извольте ВСЕ ИМ предоставить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:48
в соответствии с инструкцией НБУ ИНН нужен только для первичной идентификации клиента (я клиент банка!), а для вех последующих посещений банка достаточно только паспорта для подтверждения личности клиента...
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52
Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых – вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить причиненные убытки.
Об этом говорится на сайте Фонда гарантирования вкладов.
ФГВФЛ разработал проект изменений в Закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», которые предоставляют Фонду ряд эффективных инструментов, которые должны существенно повысить шансы на возврат активов и возмещение убытков, причиненных связанными лицами.
Что предлагают:
Продлить ликвидацию банка до тех пор, пока все его активы не будут проданы, а средства направлены на расчеты с кредиторами.
Если после продажи активов остались непогашенными требования кредиторов (в том числе 200+) – Фонд фиксирует убытки и принимает меры по взысканию убытка с бывших владельцев, связанных с банком лиц и руководителей банка – после его изъятия из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:55
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