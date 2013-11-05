Чекаєм поки Лагуна притиснуть?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 26 жов, 2019 17:03
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Чекаєм поки Лагуна притиснуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:25
Тракторист, доброе утро,
через несколько дней после отправки письма в Контакт-Центре Банка по номеру 044-500-00-12 можно уточнить получение Банком письма и его регистрационный номер.
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