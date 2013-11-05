Чекаєм поки Лагуна притиснуть?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 26 жов, 2019 17:03
Re: Дельта Банк - БАНКРОТ
Чекаєм поки Лагуна притиснуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 30 жов, 2019 09:25
Тракторист, доброе утро,
через несколько дней после отправки письма в Контакт-Центре Банка по номеру 044-500-00-12 можно уточнить получение Банком письма и его регистрационный номер.
Додано: Чет 31 жов, 2019 17:38
Delta official, а есть ли варианты получить от банка информацию по этому вопросу в эпистолярном жанре если отправитель письма находится за пределами Украины?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:10
Тракторист, доброе утро,
эту же информацию есть возможность получить по электронной почте: consultant@deltabank.com.ua или info@deltabank.com.ua.
Додано: Сер 13 лис, 2019 11:16
Алла знає багато цікавого про Дельтабанку.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лис, 2019 13:24
3 декабря 2019 года в 9-00 возле верховной рады!
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