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Економічне диво за одне покоління:
Південна Корея - приклад

Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2017 20:49

Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад

Пропонуємо до обговорення:
Які ж корисні висновки з корейського досвіду реформ може зробити Україна?

Дивися повний текст Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад для України.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2017 20:49

Осталось дело за малым. Послать накуй половину правительства,другой половине дать полгода срока.Не пойдут сдвиги-к стене.
За коррупцию/взятки-от 10 лет без права досрочного.
Крупные взятки-пожизненно с конфискацией.
kopi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 кві, 2017 21:22

Мы можем служить другим примером. Как все прос..ать за одно поколение.
С другой стороны, если бы США наполняли 70% нашего бюджета хотя бы лет 10 и оплачивало различные расходы - возможно, результат был бы тоже неплохой.
ellinas
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2017 10:43

Тут опечатка! Южная Корея - НЕ пример для Украины!!! Здесь все делают НАВПАКЫ!
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2017 10:46

  kopi написав:Осталось дело за малым. Послать накуй половину правительства,другой половине дать полгода срока.Не пойдут сдвиги-к стене.
За коррупцию/взятки-от 10 лет без права досрочного.
Крупные взятки-пожизненно с конфискацией.


Ваши слова да Богу в уши. Но К сожалению, Вам можно предложить только сменить ник на МЕЧТАТЕЛЬ :(
shkarapet
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Повідомлення Додано: Нед 23 кві, 2017 11:24

Re: Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - прик

На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2017 12:36

почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.
galex
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Повідомлення Додано: Пон 24 кві, 2017 12:41

А нам до сих пор совок мешает :)
Ну, плохому танцору всегда что-то мешает.
И, дело бы не в бабине, просто *** сидел в кабине.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 15:39

Как описываемая ситуация на Украине плхожа на ситуацию в моей стране, РФ. Ребята, не слушайте правительство, это они враждуют и ничего не делают для своих стран, а не мы
deniska_filativ_2002
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