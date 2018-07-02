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Економічне диво за одне покоління:
Південна Корея - приклад

Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:59

  lapay написав:На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.

Это все сказки.
Не коррупцией единой.
Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?
В черном списке:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:01

  galex написав:почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.

Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 04:19

  M-A-X написав:
  lapay написав:На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.

Это все сказки.
Не коррупцией единой.
Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?


Пашинский все сделал правильно и я бы на его месте поступил точно так же, будь у меня ствол. Почему у него есть ствол а у меня нет - это уже другой вопрос.

Мосийчук в нормальной стране вообще бы не присутствовал в политике. Почему его не посадили - не знаю, видимо занесли судье.
galex
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 04:22

  M-A-X написав:
  galex написав:почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.

Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.


таких как янукович вообще не должно быть в политике нормальной страны. из него хороший губернатор Донецкой области, это потолок.
нет у нас диктатуры, даже близко. это и плохо и хорошо.
galex
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