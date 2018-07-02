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Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:59
lapay написав:
На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.
Это все сказки.
Не коррупцией единой.
Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:01
galex написав:
почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.
Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.
В черном списке:
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Додано: Суб 17 лис, 2018 04:19
M-A-X написав: lapay написав:
На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.
Это все сказки.
Не коррупцией единой.
Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?
Пашинский все сделал правильно и я бы на его месте поступил точно так же, будь у меня ствол. Почему у него есть ствол а у меня нет - это уже другой вопрос.
Мосийчук в нормальной стране вообще бы не присутствовал в политике. Почему его не посадили - не знаю, видимо занесли судье.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 04:22
M-A-X написав: galex написав:
почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.
Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.
таких как янукович вообще не должно быть в политике нормальной страны. из него хороший губернатор Донецкой области, это потолок.
нет у нас диктатуры, даже близко. это и плохо и хорошо.
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