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Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:59
lapay написав:
На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.
Это все сказки.
Не коррупцией единой.
Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:01
galex написав:
почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.
Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.
В черном списке:
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Додано: Суб 17 лис, 2018 04:19
M-A-X написав: lapay написав:
На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.
Это все сказки.
Не коррупцией единой.
Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?
Пашинский все сделал правильно и я бы на его месте поступил точно так же, будь у меня ствол. Почему у него есть ствол а у меня нет - это уже другой вопрос.
Мосийчук в нормальной стране вообще бы не присутствовал в политике. Почему его не посадили - не знаю, видимо занесли судье.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 04:22
M-A-X написав: galex написав:
почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.
Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.
таких как янукович вообще не должно быть в политике нормальной страны. из него хороший губернатор Донецкой области, это потолок.
нет у нас диктатуры, даже близко. это и плохо и хорошо.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 08:30
galex написав:
таких как янукович вообще не должно быть в политике нормальной страны. из него хороший губернатор Донецкой области, это потолок.
нет у нас диктатуры, даже близко. это и плохо и хорошо.
А такой как Порошенко давно бы сидел на скамье подсудимых в Южной Корее. А с ним рядом предыдущие 4 президента и с десяток премьеров
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Додано: Суб 17 лис, 2018 08:45
M-A-X написав: galex написав:
почитал в Вики биографию Пак Чон Хи. Похоже чтобы повторить путь Южной Кореи, нам нужна хунта, диктатура, украинский путин и внешнее управление США )) Причем если что-то пойдет не так, отмотать назад уже будет нельзя, как и сбросить с трона. Разве что уповать на внешнюю силу.
Опасный вариант, честно говоря... да и не приживется в Украине - наш менталитет куда больше тяготеет к анархии, чем к крепкой руке.
Наш менталитет больше ведется на халяву.
Кто пообещал больше, тот и победил.
Да и зачем был майдан, чтобы ввести диктатуру.
Можно было оставить Януковича. Хотя, какой с него диктатор.
Как это оставить?
Он же сам с кассой дёрнул и начал верещать в рашке про то , что хунта захватила власть и у нас переворот!
Он не хотел оставаться, третий раз садиться на бутылку и прописываться в хате "по-новому" лигитимный уже бы не потянул.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 10:54
shapo написав:
А такой как Порошенко давно бы сидел на скамье подсудимых в Южной Корее. А с ним рядом предыдущие 4 президента и с десяток премьеров
Корейці тільки зараз почали саджати діючих, а так, тільки минулих. В нас діючих не виходит - тікають на гвинтокрилах і підводних човнах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Суб 17 лис, 2018 14:29
lapay написав: shapo написав:
А такой как Порошенко давно бы сидел на скамье подсудимых в Южной Корее. А с ним рядом предыдущие 4 президента и с десяток премьеров
Корейці тільки зараз почали саджати діючих, а так, тільки минулих. В нас діючих не виходит - тікають на гвинтокрилах і підводних човнах.
Серьезно?
По-моему, кроме Януковича и половины его окружения ( половина на месте и опять будет во власти)остальные все на месте - живут,здравствуют. вместо того, чтобы сидеть в тюрьме
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:41
shapo написав:
По-моему, кроме Януковича и половины его окружения ( половина на месте и опять будет во власти)остальные все на месте - живут,здравствуют. вместо того, чтобы сидеть в тюрьме
Так посадити можна кого завгодно - Луценко за корпоратив, Тимошенко чи Вілкула за підпис, от тільки за вкрадені мільярди нікого посадити не вдалось. Чому так? Бо, якщо ти не політик, який хоче знову світитись на білбордах, то мільярди дають імунітет від переслідування, якщо вчасно сховатись за кордоном.
От така фігня, малята.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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