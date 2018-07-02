Економічне диво за одне покоління: Південна Корея - приклад

Додано: Суб 17 лис, 2018 04:19

M-A-X написав: lapay написав: На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року. На СТБ недавно був цикл про боротьбу з корупцією в Румунії. Поки в нас не буде антикорупційних судів - нічого не буде. Щось конкретне з'явиться не раніше наступного року.

Это все сказки.

Не коррупцией единой.

Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука? Это все сказки.Не коррупцией единой.Вот что мешает судить Пашинского и Мосийчука?

Пашинский все сделал правильно и я бы на его месте поступил точно так же, будь у меня ствол. Почему у него есть ствол а у меня нет - это уже другой вопрос.Мосийчук в нормальной стране вообще бы не присутствовал в политике. Почему его не посадили - не знаю, видимо занесли судье.