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FifthElement 3.1 Pro

FifthElement 3.1 Pro
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Повідомлення Додано: Пон 01 тра, 2017 21:48

FifthElement 3.1 Pro

FifthElement 3.1 Pro - это специальным образом написанная программа, которая совершает торговые сделки по заложенному в неё торговому алгоритму,нацеленному исключительно на результат. Алгоритм - заранее описанная последовательность действий. Благодаря этому робот может круглосуточно анализировать рыночные условия, не отвлекаясь на человеческие факторы - сон, еду, общение. Даная разработка использует дописаную алгоритмическую стратегию Fifth Element (Пятый Элемент),которая в полной мере позволяет в минимальный отрывок времени извлечь максимум выгоды. Тобишь вы выбираете время торговли робота вручную. Время работы варируется 4 уровнями работы от 5 часов до 20 часов (Н1,Н2,Н3 и Н4 соответственно).Предлагаем бесплатное тестирование.

Для более детальной информации обращайтесь:
Skype: i.daronin26@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100016741687428
Vkontakte: https://vk.com/id426309157
i_daronin26
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 10:32

как это работает?
frolovvlad851
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