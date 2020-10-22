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Покупка квартиры для сдачи в аренду
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 00:31
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
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M-A-X
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Додано: Нед 26 лис, 2023 09:12
M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
План надійний як швейцарський годинник - нахєр нікому ти нічого не здаси за 25 тисяч у вишневому)
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cherchiltank
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:38
M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
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Frant
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Додано: Нед 26 лис, 2023 10:57
Frant написав: M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
То був невдалий жарт... 😏
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Bolt
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:26
Frant написав: M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
Мабуть мамкін інвестор знає секрет безсмертя щоб відбити інвестицію - фактурами надивився)
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cherchiltank
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Додано: Пон 27 лис, 2023 08:49
cherchiltank написав: Frant написав: M-A-X написав:
А что если купить в Вишневом 3к квартиру 150 метров за 5 лямов и сдавать за 25к?
Ви в школі учитесь, в 5-му класі?
Мабуть мамкін інвестор знає секрет безсмертя щоб відбити інвестицію - фактурами надивився)
На жаль, тут немає ні вікового, ні освітнього, ні майнового цензу.
Тому пишуть всі, кому не лінь.
Голодні мешканці бучанських підвалів; бідні ірпіньські електросамокатчиці; якісь школяри; міські зебровидні брадобреї, що несповна розуму.
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Frant
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