Порошенко заборонив Вконтакте, Яндекс і Однокласники в Украї
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komp написав:Эх темнота, добавляли растительное, гидрогенизированное. Маргарин назывался "сливочный", умора. Весь общепит вообще на комбижире работал - это нечто типа солидола. Кефир был такой кислятиной, что взрывался на второй день. Я настоящий кефир первый раз в Норвегии попробовал. А про глютамат натрия не слышал? Его в совке тоннами жрали... Вообще мне нравятся воспоминания про совок людей, хотя бы лет 20 сознательной жизни не поевших того г о в н а!
slavek написав:Но даже после него на стенках чашки не оставался такой налет краски как сейчас после Липтонов, Гринфилдов,Хэйлисов и т.д.
Этот налет обычно следствие низкокачественной воды, а не краски. Ну и оценивать надо не с пакетированным чаем, а с листовым.
В состав чая входят катехины (танин) и алкалоиды (теин). При заваривании чая они выходят в раствор и реагируют друг с другом. При остывании чая это соединение выделяется в виде пленки на стенках и оставляет характерный налет на посуде. Чтобы убедиться в том, что качество воды не имеет отношения к появлению этой пленки, достаточно заварить чай на бидистилляте.
yanyura написав:В состав чая входят катехины (танин) и алкалоиды (теин). При заваривании чая они выходят в раствор и реагируют друг с другом. При остывании чая это соединение выделяется в виде пленки на стенках и оставляет характерный налет на посуде. Чтобы убедиться в том, что качество воды не имеет отношения к появлению этой пленки, достаточно заварить чай на бидистилляте.
В плохой воде эта пленка появляется почти сразу, на поверхности воды, и оседает на стенках. Насколько я понял, речь была об этом эффекте. Наблюдал такое, если вода из-под крана, но какое именно амно в воде такое дает сказать не могу, из-под крана воду не употребляю уже очень давно.
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