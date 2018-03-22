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Порошенко заборонив Вконтакте,
Яндекс і Однокласники в Украї

Порошенко заборонив Вконтакте, Яндекс і Однокласники в Украї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Порошенко заборонив Вконтакте, Яндекс і Однокласники в Украї 1.4 5 212
1. Так
57%
121
2. Ні
43%
91
Всього голосів : 212
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 11:28

  komp написав:Эх темнота, добавляли растительное, гидрогенизированное.
Маргарин назывался "сливочный", умора. Весь общепит вообще на комбижире работал - это нечто типа солидола.
Кефир был такой кислятиной, что взрывался на второй день. Я настоящий кефир первый раз в Норвегии попробовал. А про глютамат натрия не слышал? Его в совке тоннами жрали...
Вообще мне нравятся воспоминания про совок людей, хотя бы лет 20 сознательной жизни не поевших того г о в н а!


Миф о глукомате который до сих пор вовсю используется https://www.pnp.ru/social/2016/03/03/gl ... asnyy.html.
Питаться в советских столовках где как минимум бодяжили, мог только человек у которого не было другого выхода.
Маргарин ни тогда нельзя было есть, ни сейчас
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 12:21

  Faceless написав:
  slavek написав:Но даже после него на стенках чашки не оставался такой налет краски как сейчас после Липтонов, Гринфилдов,Хэйлисов и т.д.

Этот налет обычно следствие низкокачественной воды, а не краски. Ну и оценивать надо не с пакетированным чаем, а с листовым.

В состав чая входят катехины (танин) и алкалоиды (теин). При заваривании чая они выходят в раствор и реагируют друг с другом. При остывании чая это соединение выделяется в виде пленки на стенках и оставляет характерный налет на посуде. Чтобы убедиться в том, что качество воды не имеет отношения к появлению этой пленки, достаточно заварить чай на бидистилляте.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2017 14:47

Re: Порошенко заборонив Вконтакте, Яндекс і Однокласники в У

  yanyura написав:В состав чая входят катехины (танин) и алкалоиды (теин). При заваривании чая они выходят в раствор и реагируют друг с другом. При остывании чая это соединение выделяется в виде пленки на стенках и оставляет характерный налет на посуде. Чтобы убедиться в том, что качество воды не имеет отношения к появлению этой пленки, достаточно заварить чай на бидистилляте.

В плохой воде эта пленка появляется почти сразу, на поверхности воды, и оседает на стенках. Насколько я понял, речь была об этом эффекте. Наблюдал такое, если вода из-под крана, но какое именно амно в воде такое дает сказать не могу, из-под крана воду не употребляю уже очень давно.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 16:30

Не великі втрати.
Dimastuy10
 
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