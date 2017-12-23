Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2017 13:57

Биткойн дошел почти до 10000 долларов

Криптовалюта биткойн на выходных выросла почти до 10000 долларов. Об этом сообщил форумчанин Искатель.
О причинах такого резкого роста на выходных поведал форумчанин Зебра.

Некоторые держатели криптовалюты сообщают о том, что продают ее, фиксируя прибыль. В частности, об этом написал форумчанин killerbean.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 09:45

Терминалы "Приватбанка" не принимают купюры 50 евро

Терминалы "Приватбанка" до сих пор не принимают купюры 50 евро нового образца. Об этом сообщил форумчанин Flamingo.

Еще в июне об этой же проблеме писал форумчанин SHURICK76.

"А воз и ныне там", как метко выразился форумчанин.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 09:54

Кабмин снизил максимальную скорость в нас.пунктах до 50 км/ч

Кабинет министров постановил снизить максимальную скорость движения транспортных средств в населенных пунктах до 50 километров в час. Соответствующее постановление №883 опубликовано на сайте правительства.
Постановление Кабмина вступит в силу с 1 января 2018 года.

Обсудить эту новость можно на форуме в соответствующей ветке.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 12:54

Финансовая слежка: как банки проверяют доходы украинцев

Очень интересная статья "Финансовая слежка: как банки проверяют доходы украинцев" вышла на портале FINANCE.UA.

Одному мне кажется, что банки, которые чересчур рьяно возьмутся за подобные проверки, получат отток клиентских средств и возможные проблемы с ликвидностью?
Выскажите свое мнение: на форуме уже идет обсуждение этого материала.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2017 23:17

Три важных новости про Alfa-Mobile и My Alfa-Bank

Три важных новости про Alfa-Mobile и My Alfa-Bank анонсировал работник "Альфа-банка" Алексей Постернак, пищущий на нашем форуме под ником oleksiy_posternak.

Клиенты "Альфа-банка", не пропустите! Это реально интересно!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 18:05

Курс биткойна вырос выше 11000 долларов

Курс популярной криптовалюты биткойн вырос выше 11000 долларов. Об этом на ветке "Криптовалюты, рынок криптовалют" написали форумчане Гурман и Vitaka.

А форумчанин Искатель отметил, что биткойн уже успел упасть до 10550 долларов.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2017 20:56

Популярная у мошенников схема обмана банковских клиентов

Может, и не сильно новая, но уже ставшая популярной у мошенников схема обмана банковских клиентов и опустошения их банковских карт.

Ознакомьтесь сами и предупредите своих родных и близких, чтобы они не стали жертвами мошенников:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4226894&f=88#p4226894
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 12:11

Как получить "молодежный кредит" на жилье

Если вам меньше 35-и лет и негде жить, стоит задуматься об оформлении молодежного кредита на жилье.
Что это? Читаем статью Валентины Червоножки "Молодежный кредит на жилье".
Обсудить эту тему можно на форуме вот здесь:

https://forum.finance.ua/topic210702.html
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2017 23:09

Нацбанк составил график работы на новогодние праздники

Нацбанк составил график работы банковской системы на период конца декабря 2017-начала января 2018 года. Ознакомиться с ним можно, прочитав заметку "НБУ определил дни банковских новогодних каникул (инфографика)".

Комментарии - в соответствующей ветке на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 11:51

Программа "Masterсard Більше"

Интересно, есть на форуме люди, которые активно пользуются программой "Masterсard Більше"?
Если да, предлагаю поделиться своими находками на специально созданной ветке форума, которая так и называется Программа "Masterсard Більше".
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