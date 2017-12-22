Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 06 гру, 2017 15:45
Платите в киевском метро картами Monobank!
Мало того,что карта оснащена технологией бесконтактной оплаты Pay Pass, так еще можно получить кешбек, заплатив за проезд. Правда, всего лишь 2% и если у Вас выбрана категория "Путешествия".
Оказывается, поездка в киевском метро - это уже путешествие
Это обнаружил и озвучил на ветке Monobank
форумчанин lov2108
.
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Додано: Сер 06 гру, 2017 18:43
Вы делаете обычный Swift-перевод на карту "Альфабанка". Что из этого может получиться? Никогда не догадаетесь!
Прочитайте историю, которую изложил на ветке банка
форумчанин ludyna
. Я лично уже жду продолжения!
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Додано: Чет 07 гру, 2017 15:37
Cтоит ли покупать недвижимость именно сейчас
Этот вопрос несомненно волнует многих украинцев, прежде всего,молодежь. В статье, опубликованной на портале Finance.ua
, подробно раскрываются реалии рынка недвижимости, и делается попытка ответить на этот злободневный вопрос.
Обсудить статью и высказать свое мнение можно на форуме: https://forum.finance.ua/topic210918.html
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Додано: Чет 07 гру, 2017 16:05
Стоимость криптовалюты биткойн превысила 400 000 гривень за одну монету. Об этом написал на ветке "Криптовалюты"
ее создатель - форумчанин Искатель
.
Стоимость биткойна в мире, как сообщил форумчанин Faceless, на некоторых биржах уже превысила 15000 долларов
.
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Додано: Чет 07 гру, 2017 17:05
По картам платежной системы VISA "Альфа-банка" произошел сбой, в результате которого
VISA выставила повторно суммы в расчет. В результате чего, на счетах клиентов образовались двойные списания сумм.
Об этом сообщил представитель Альфа-банка
на банковской ветке форума.
Карты платежной системы Mastercard, судя по всему, не пострадали. Впрочем, форумчанам-клиентам этого банка, наверно, не лишне проверить, что у них происходит.
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Додано: П'ят 08 гру, 2017 14:17
Сегодня обновился Альфа-Мобайл (2.1.1) и был приятно удидивлен: это появился чат и показывается рассрочка.
Об этом написал на ветке банка
форумчанин Alexon
.
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Додано: П'ят 08 гру, 2017 16:38
Залили МСС категорий в приложение. Меню кеш-бек кнопка в верхнем правом углу "і"
Об этом сообщил
форумчанин BBC
.
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Додано: Пон 11 гру, 2017 10:47
О том, что в Украине надо ввести свободную продажу земли, говорят уже давно. Некоторые приписывают МВФ это требование, а оппозиционные депутаты периодически продвигают мораторий на продажу сельхозземель.
А как с этим обстоит дело в мире? Крайне интересное и познавательное сообщение на эту тему
сделал форумчанин slavek
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4235782#p4235782
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Додано: Пон 11 гру, 2017 15:40
Президент Петр Порошенко анонсировал возможное повышение минимальной зарплаты в следующем году до 4100 грн. Об этом говорится в статье "Минимальная зарплата 4100 грн? Кто же против!"
, опубликованной на портале Finance.ua.
На форуме уже обсуждают эту инициативу, присоединяйтесь:https://forum.finance.ua/topic211037.html
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Додано: Пон 11 гру, 2017 17:51
Очень интересную информацию о том, какие банковские карты лучше использовать
при работе с криптобиржами, опубликовал форумчанин Sergo
со ссылкой на рекомендации от украинской криптовалютной биржи KUNA.
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