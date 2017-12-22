Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 30313233>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 15:53

Ощадбанк не будет работать 2 дня

В эти выходные (суббота и воскресенье 16 и 17 декабря) отделения Ощадбанка не будут принимать оплату коммунальных платежей, а будут работать только в режиме консультаций. Вместе с тем, для отделений в Киеве в последующие три дня – 18, 19 и 20 декабря – банк продлевает их работу на 1 час, а платежи будет принимать по льготным тарифам.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Информация об этом размещена на портале Finance.ua.

Что об этом думают клиенты банка? Читаем, обсуждаем на форуме:

https://forum.finance.ua/topic211096.html
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 15:44

Какие специальности самые востребованные

Служба занятости опубликовала список самых востребованных специальностей.

Хотите знать, какие? Тогда читаем и обсуждаем на форуме:
https://forum.finance.ua/topic211084.html
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2017 16:12

Какая криптобиржа позволяет работать с долларовой картой

Тем, кто занимается покупкой-продажей криптовалют, интересно, какая криптобиржа позволяет использовать валютную карту? На этот вопрос отвечает форумчанин Зебра:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4238683#p4238683
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 09:30

Акция от "Приватбанка"

"Приватбанк" проводит акцию "Пополняйте мобильный в Приват24 без комиссии до марта 2018 года".

Условия этой акции опубликовал форумчанин Sanio:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4239823#p4239823
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 09:42

Лучший банк для вкладчиков

По результатам голосования на портале "Минфин", какой из банков является лучшим для вкладчиков, первое место занял "А-банк".
Об этом на ветке банка нам сообщил форумчанин melkh:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4239759#p4239759
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 11:29

"Укргазбанк" скоро будет иметь свой интернет-банкинг

В начале 2018 года ожидается запуск интернет-банкинга от "Укргазбанка" - последнего из крупных банков, у которого его еще нет.
Об этом сообщил форумчанин velvet:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4239928#p4239928
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 09:09

В Киеве могут запретить одноразовые пакеты

Київська міськрада має намір просити Верховну Раду заборонити продаж одноразових поліетиленових пакетів.


Вот так, ни больше, ни меньше! Судя по всему, все остальные проблемы в городе Киеве уже успешно решены.
Что об этом думают форумчане? Читаем, обсуждаем:
https://forum.finance.ua/topic211182.html
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2017 17:33

На Finance.ua появился Финансовый супермаркет

Портал Finance.ua запустил большой раздел под названием "Финансовый супермаркет".

Высказать пожелания по улучшению работы сервиса можно в теме на форуме:
https://forum.finance.ua/topic211213.html
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 09:21

Что происходит с украинской экономикой

Что происходит с экономикой Украины в целом и с валютным рынком в частности?
Почему так происходит?

Читайте интереснейшее мнение от форумчанина SherLock:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4241370#p4241370
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2017 10:44

В сети биткойн готовится очередной хардфорк

В сети биткойн готовится очередной хардфорк, в результате которого появится новая монета под названием UnitedBitcoin.

Об этом сообщил форумчанин jump.
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