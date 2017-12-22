Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

В эти выходные (суббота и воскресенье 16 и 17 декабря) отделения Ощадбанка не будут принимать оплату коммунальных платежей, а будут работать только в режиме консультаций. Вместе с тем, для отделений в Киеве в последующие три дня – 18, 19 и 20 декабря – банк продлевает их работу на 1 час, а платежи будет принимать по льготным тарифам.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Информация об этом размещена на портале Finance.ua.
Что об этом думают клиенты банка? Читаем, обсуждаем на форуме:
https://forum.finance.ua/topic211096.html