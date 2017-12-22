Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Банк "Кредит Днепр" увеличил льготный период пользования кредитными картами с 55 до 66 дней.
Об этом на ветке банка сообщили форумчане Andi_30 и IMPRINTER.
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Додано: Вів 19 гру, 2017 10:45
Банк "Кредит Днепр" увеличил льготный период по кредитным ка
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:16
"А-банк" блокирует зачисление некоторых платежей на карту
Информацию о том, что "А-банк" блокирует зачисление некоторых платежей на карту банка, подтвердил официальный представитель банка:
Судя из комментариев форумчан, иногда проходит и больше, чем 1-2 дня.
Редакция форума задала вопрос представителю о причинах такой выборочной проверки. Надеемся, что мы получим ответ.
Додано: Сер 20 гру, 2017 10:38
"Альфа-банк" продолжил акцию по выплате кешбэка
"Альфа-банк" продолжил акцию по выплате кешбэка по покупкам, осуществляемым с помощью карты Maximum World, на 2018-й год.
Об этом сообщил официальный представитель банка.
Додано: Сер 20 гру, 2017 15:54
"Приватбанк" убрал бесплатное пополнение карт Monobank
"Приватбанк" убрал бесплатное пополнение карт Monobank. Об этом на ветке банка сообщил форумчанин Фантом со ссылкой на пост Дмитрия Дубилета в сети Facebook:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4245344#p4245344
Додано: Чет 21 гру, 2017 14:31
В Украине возобновили программу "Доступное жилье"
Программа “Доступное жилье” практически не финансировалась с 2015 года. В конце ноября программу возобновили и выделили на нее 30 млн гривен.
Более подробно об этом можно прочитать в статье "Доступное жилье": как государство помогает украинцам купить квартиры.
Что об этом думают наши форумчане?
Читаем и принимаем участие в обсуждении на форуме:
https://forum.finance.ua/topic211393.html
Додано: П'ят 22 гру, 2017 15:17
Курс биткойна стремительно падает
"Курс биткойна стремительно падает". Об этом сообщается в новости, опубликованной на портале Finance.ua.
Что думают об этом форумчане? Читаем их комментарии:
https://forum.finance.ua/topic211420.html
Для тех, кто заинтересовался темой криптовалют, напоминаю о существовании на форуме большой темы
"Криптовалюты, рынок криптовалют"
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