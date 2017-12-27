Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 27 гру, 2017 11:47
"ВТБ банк" прекращает сотрудничество с VISA
"ВТБ банк" прекращает сотрудничество с МПС VISA. Об этом сообщил форумчанин keep, со ссылкой на официальный сайт банка.
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:16
Оглашены итоги конкурса "Форумчане года"-2017
Подведены итоги и определены победители конкурса "Форумчане года" - 2017:
https://forum.finance.ua/topic199864.html?p=4252067#p4252067
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:56
Регламент операций "Альфа-банка" на Новый год
Официальный представитель "Альфа-банка" огласил регламент, согласно которому будут проводиться операции в период с 28.12.2017 по 03.01.2018 года.
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:10
Последний день кешбэка по карте "Максимум" Альфа-банка
Стало известно, до какого числа будет работать программа начисления и выплаты кешбэка по операциям, проводимым с помощью кредитной карты Maximum World "Альфа-банка".
Этот день - 30 июня 2018 года.
Об этом сообщил форумчанин vollena71 со ссылкой на объявление на официальном сайте банка:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4251668#p4251668
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