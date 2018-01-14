Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 09:51

"А-банк" проводит акцию для владельцев неактивных кредиток

"А-банк" проводит акцию для владельцев неактивных кредитных карт, т.е. карт, которыми не пользовались долгое время. Некоторым форумчанам поступили индивидуальные предложения.

Об этом на ветке банка сообщили форумчане IMPRINTER и guntherhouse777:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4261980#p4261980

Интересно, что условий этой акции нигде нет, форумчане обмениваются информацией, услышанной от работников отделений банка.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 17:25

Бесплатные платежи - теперь в "Ощадбанке"!

С 10 января 2018 года клиенты "Ощадбанка" могут оплачивать любые счета, в т.ч. за жилищно-коммунальные услуги, в WEB- и mobile-банкинге «Ощад 24/7» без комиссий.

Об этом сообщил форумчанин asp со ссылкой на сообщение пресс-службы "Ощадбанка":
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4262508#p4262508
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:41

Хорошковский покупает "Сбербанк"

100% акций украинского "Сбербанка" приобретет Валерий Хорошковский.

Об этом, со ссылкой на свои источники в банке, сообщил форумчанин Фантом:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4261034#p4261034
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:51

График переноса выходных дней в 2018 году

В четверг, 11 января, Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил перенос рабочих дней в 2018 году.

Об этом говорится в статье, размещенной на портале Finance.ua:
https://news.finance.ua/ru/news/-/41825 ... ochih-dnej
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:46

"Альфа-банк" будет удерживать комиссию при возврате депозита

С 19 января "Альфа-банк" будет удерживать комиссию в размере 1% при снятии с текущего счета, даже если это будет выплата депозита и процентов по нему, возвращенных на текущий счет.

Эту информацию подтвердил официальный представитель банка на форуме:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4263958#p4263958
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 08:15

"А-банк" с понедельника 15.01. понижает ставки по депозитам

"Непроверенная" информация о том, что "А-банк" с понедельника понижает процентные ставки по депозитам в гривне, поступила от форумчанина Алексей77:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264794#p4264794

Так это или нет, но все желающие могут "застолбить" старые ставки, открыв сегодня депозиты через интернет-банк А-24. Пополнение - пока без ограничений.

Чуть ниже форумчанин novichok подтвердил информацию от Алексей77:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265075#p4265075
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:34

Сеть автозаправок WOG начала продажу бензина за биткойны

Сеть автозаправок WOG начала продажу бензина за биткойны (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).
Об этом сообщил форумчанин killerbean:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264818#p4264818
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:23

В каких банках терминалы принимают наличные пачкой

Подскажите, кто в теме - в каких банках есть терминалы, которые принимают не по одной купюре для пополнения карты, а пачкой?

С таким вопросом к форумчанам обратился la9.

Форумчанин clientage подробно перечислил все банки, у которых есть терминалы и кеш-ин банкоматы с функцией приема денег пачкой:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4264339#p4264339
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:43

Финмониторинг физлиц в банках "по-новому"

В сентябре 2017 года Национальный банк опубликовал Постановление, которое привело к существенному ужесточению финансового мониторинга операций, проводимых физическими лицами через отделения банка.
Эта тема безусловно интересует банковских клиентов, ее периодически подымали то в одной, то в другой ветке.

И вот форумчанин Scholarрешил вывести обсуждение на форуме в отдельную ветку, которую так и назвал:

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Считаю, что ей стоит уделить внимание!
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 13:57

Низкая квалификация работников "Ощадбанка" или злой умысел?

Историю о том, как работники "Ощадбанка" вынудили клиента подключить абсолютно ненужные ему платные услуги, рассказал форумчанин Obval_Defoltovich:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265740#p4265740

Что делать в этом случае, ему (и всем остальным форумчанам) подсказал форумчанин ramaz:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4265752#p4265752
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