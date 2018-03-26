Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:42
Об условиях интересной акции для тех, кто захочет открыть депозит в "Укргазбанке", рассказал форумчанин lel
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4274133#p4274133
Как видим, таким образом можно увеличить процентную ставку по депозиту даже на 3% годовых!
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:19
В конце февраля/начале марта пользователи Monobank смогут размещать депозиты. Об этом на ветке банка на форуме сообщил представитель банка:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4276659#p4276659
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Додано: Нед 28 січ, 2018 23:33
Интересной подборкой интернет-сайтов, где освещаются вопросы криптовалют, поделился форумчанин 4c3
. Это его первое сообщение на форуме - и сразу такое информативное:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4277870#p4277870
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Додано: Пон 29 січ, 2018 08:33
Как стало известно, Monobank обещает давать кешбэк за пополнение депозита.
Об этом написал и выложил цитату из правил форумчанин Bosstone
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4278295#p4278295
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Додано: Пон 29 січ, 2018 18:21
Стало известно, что с 26 февраля изменяются условия обслуживания по депозиту до востребования "Сберегательный" в "Альфа-банке".
Об этом сообщил форумчанин cds77
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4277212#p4277212
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Додано: Вів 30 січ, 2018 22:44
С 8 февраля ставки по депозитам в "Альфа-банке" будут снижены.
Подробную информацию об этом разместил форумчанин Інкогніто
:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4279887#p4279887
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Додано: Сер 31 січ, 2018 11:31
Буквально неделю назад стало известно, что "А-банк" ввел ограничение на пополнение депозитов в размере первоначального вклада, но не больше 10 000 грн в месяц.
И вот стало известно, что 30-го января это ограничение опять отменили. Об этом первым сообщил форумчанин anikola13
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4280622#p4280622
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Додано: Вів 27 бер, 2018 16:27
С 30.03.2018 г. по картам "Champion", "Gold", "Platinum" и "Carbon" от Укрсоцбанка будут изменены тарифы в сторону повышения.
Представитель Банка объясняет, при каком условии ежемесячная комиссия по карте взыматься не будет: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4333052#p4333052
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