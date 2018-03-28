Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:42

Как получить повышенный % по депозиту в "Укргазбанке"

Об условиях интересной акции для тех, кто захочет открыть депозит в "Укргазбанке", рассказал форумчанин lel:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4274133#p4274133

Как видим, таким образом можно увеличить процентную ставку по депозиту даже на 3% годовых!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 14:19

Monobank запускает депозиты

В конце февраля/начале марта пользователи Monobank смогут размещать депозиты. Об этом на ветке банка на форуме сообщил представитель банка:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4276659#p4276659
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 23:33

Подборка интернет-ресурсов по криптовалютам

Интересной подборкой интернет-сайтов, где освещаются вопросы криптовалют, поделился форумчанин 4c3. Это его первое сообщение на форуме - и сразу такое информативное:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4277870#p4277870
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 08:33

Кешбэк за пополнение депозита в Monobank

Как стало известно, Monobank обещает давать кешбэк за пополнение депозита.

Об этом написал и выложил цитату из правил форумчанин Bosstone:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4278295#p4278295
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 18:21

"Альфа-банк" изменил условия по депозиту "Сберегательный"

Стало известно, что с 26 февраля изменяются условия обслуживания по депозиту до востребования "Сберегательный" в "Альфа-банке".

Об этом сообщил форумчанин cds77:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4277212#p4277212
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 22:44

"Альфа-банк" будет снижать проценты по депозитам

С 8 февраля ставки по депозитам в "Альфа-банке" будут снижены.

Подробную информацию об этом разместил форумчанин Інкогніто:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4279887#p4279887
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 11:31

"А-банк" отменил ограничение пополнения депозитов

Буквально неделю назад стало известно, что "А-банк" ввел ограничение на пополнение депозитов в размере первоначального вклада, но не больше 10 000 грн в месяц.

И вот стало известно, что 30-го января это ограничение опять отменили. Об этом первым сообщил форумчанин anikola13:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4280622#p4280622
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:27

Укрсоцбанк повышает тарифы по платежным картам

С 30.03.2018 г. по картам "Champion", "Gold", "Platinum" и "Carbon" от Укрсоцбанка будут изменены тарифы в сторону повышения.

Представитель Банка объясняет, при каком условии ежемесячная комиссия по карте взыматься не будет:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4333052#p4333052
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 18:34

Укргазбанк выпустил приложение "Экобанк онлайн"

На плеймаркете появилось приложение от Укргазбанка "Экобанк онлайн", но оно еще находится в стадии доработки. Полноценная версия приложения ожидается после 25.04.2018 г.

Об этом сообщил форумчанин kotyk222:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4334407#p4334407
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 15:03

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