Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:35
Найповніший путівник по кредитних картках
Чим кредитна картка відрізняється від дебетової? Скільки за неї потрібно платити? Навіщо взагалі потрібна кредитна картка? Що краще – картка чи кредит готівкою? "Фінанси.ua" підготував відповіді на всі запитання про кредитні картки.
Детальна інформація:https://finance.ua/ua/cards/kak-vybrat-kreditnuyu-kartu
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