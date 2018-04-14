|
|
|
Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:35
Найповніший путівник по кредитних картках
Чим кредитна картка відрізняється від дебетової? Скільки за неї потрібно платити? Навіщо взагалі потрібна кредитна картка? Що краще – картка чи кредит готівкою? "Фінанси.ua" підготував відповіді на всі запитання про кредитні картки.
Детальна інформація:https://finance.ua/ua/cards/kak-vybrat-kreditnuyu-kartu
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 03 кві, 2018 06:37
Що таке кредитна історія, навіщо вона потрібна і як її перевірити?
Якщо плануєте позичити гроші у банку, спочатку перевірте свою кредитну історію. Коли банкіри відмовляють клієнтам, причин вони не називають. Можливо, це пов'язано з кредитною політикою та вимогами до позичальника, а може, людина просто зіпсувала свою кредитну історію і не знає про це. Буває ще гірше – їй приписали фінансові гріхи, яких вона не вчиняла. «Фінанси.uа» розібрався в тому, що таке кредитна історія, як її перевірити і що робити, якщо до неї закралися помилки.
Детальна інформація:https://finance.ua/ua/cards/dose-zaemshchika
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 04 кві, 2018 18:27
ПриватБанк став лідером банківського ринку з надання електронних ліцензій від НБУ на інвестиції українців в закордонні активи та переказ фіз.особами валюти на власні закордонні рахунки.
Про це повідомив форумчанин isen
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4339853#p4339853
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:07
Поважний форумчанин orest
висловив свої цікаві аргументи щодо цього факту
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4341331#p4341331
По росту цін я назвав два основних чинники: бажання кількох … поважних людей заробити ще більше, що в свою чергу тягне ріст цін на все решта та джерело фінансів під цей ріст. Якщо зупиниться ріст цін на енергію і її джерела чи закінчаться валютні заощадження, які дають змогу виплачувати «хотілки» продавців – все припиниться
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:19
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про «теплі кредити»
І скільки можна заощадити.
Та як взагалі працює ця програма.
Детальна інформація:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4341747#p4341747
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 09 кві, 2018 18:53
З 05 квітня 2018 року до 31 січня 2018 року Банк Форвард проводить акцію «Календар Cash-back»
, за якою є можливість отримати 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою, а для нових клієнтів передбачений вітальний бонус у розмірі 100 грн за першу операцію покупки.
Вперше про це повідомив форумчанин BBC
:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4342373#p4342373
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Який кредит вибрати? В якому банку взяти кредит? Хороші запитання, але спершу знайдіть відповіді на два інші: Навіщо вам кредит? За рахунок чого ви будете виплачувати борг?
Детальна інформація:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4344667#p4344667
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 12 кві, 2018 20:30
Как сегодня пополнить украинский долларовый счет третьего лица?
Рассказал форумчанин Colambus
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4344987#p4344987
Для регулярных перечислений может пригодиться на будущее: под валютный счет в Привате открываете карты- основную (на Вас) и дополнительную (на родственника).
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:12
Починаючи з 12 квітня 2018 року ПроКредит Банк запроваджує додатковий захист Verified by Visa («Перевірено Visa»), який гарантує, що за допомогою картки Visa тільки клієнт-власник картки зможе здійснювати покупки онлайн.
Детальна інформація:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346194#p4346194
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 15 кві, 2018 09:04
FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих банкірів
команди порталів Finance.ua і Мінфіну.
З гордістю пропонуємо вашій увазі FinAwards2018 – першу об’єктивну премію за розвиток сервісів, продуктів і технологій в нашій країні.
Уже 19 квітня, завдяки авторитетному журі, на FinAwards2018 Україна нарешті дізнається, кого ж і за що можна назвати банкіром року, який банк найстійкіший, яку платіжну картку можна вважати найкращою?
Детальна інформація:https://forum.finance.ua/topic214837.html
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5560
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
реклама
|