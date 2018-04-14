Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 13:35

Finance.ua: Як вибрати кредитну картку

Найповніший путівник по кредитних картках
Чим кредитна картка відрізняється від дебетової? Скільки за неї потрібно платити? Навіщо взагалі потрібна кредитна картка? Що краще – картка чи кредит готівкою? "Фінанси.ua" підготував відповіді на всі запитання про кредитні картки.

Детальна інформація:
https://finance.ua/ua/cards/kak-vybrat-kreditnuyu-kartu
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 06:37

Finance.ua: Досьє позичальника

Що таке кредитна історія, навіщо вона потрібна і як її перевірити?
Якщо плануєте позичити гроші у банку, спочатку перевірте свою кредитну історію. Коли банкіри відмовляють клієнтам, причин вони не називають. Можливо, це пов'язано з кредитною політикою та вимогами до позичальника, а може, людина просто зіпсувала свою кредитну історію і не знає про це. Буває ще гірше – їй приписали фінансові гріхи, яких вона не вчиняла. «Фінанси.uа» розібрався в тому, що таке кредитна історія, як її перевірити і що робити, якщо до неї закралися помилки.

Детальна інформація:
https://finance.ua/ua/cards/dose-zaemshchika
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 18:27

ПриватБанк став головним провайдером е-ліцензій

ПриватБанк став лідером банківського ринку з надання електронних ліцензій від НБУ на інвестиції українців в закордонні активи та переказ фіз.особами валюти на власні закордонні рахунки.

Про це повідомив форумчанин isen:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4339853#p4339853
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 09:07

Основні чинники росту цін

Поважний форумчанин orest висловив свої цікаві аргументи щодо цього факту

По росту цін я назвав два основних чинники: бажання кількох … поважних людей заробити ще більше, що в свою чергу тягне ріст цін на все решта та джерело фінансів під цей ріст. Якщо зупиниться ріст цін на енергію і її джерела чи закінчаться валютні заощадження, які дають змогу виплачувати «хотілки» продавців – все припиниться


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4341331#p4341331
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 14:19

Finance.ua: Що таке «теплий кредит»?

Пропонуємо до обговорення:

Що потрібно знати про «теплі кредити»
І скільки можна заощадити.
Та як взагалі працює ця програма.

Детальна інформація:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4341747#p4341747
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Повідомлення Додано: Пон 09 кві, 2018 18:53

Нова акція Банку Форвард "Календар Cash-back"

З 05 квітня 2018 року до 31 січня 2018 року Банк Форвард проводить акцію «Календар Cash-back», за якою є можливість отримати 5% сash-back від розрахунків кредитною карткою, а для нових клієнтів передбачений вітальний бонус у розмірі 100 грн за першу операцію покупки.

Вперше про це повідомив форумчанин BBC:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4342373#p4342373
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:51

Finance.ua: Як вибрати кредит

Пропонуємо до обговорення:

Який кредит вибрати? В якому банку взяти кредит? Хороші запитання, але спершу знайдіть відповіді на два інші: Навіщо вам кредит? За рахунок чого ви будете виплачувати борг?

Детальна інформація:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4344667#p4344667
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 20:30

Пополнить украинский долларовый счет третьего лица

Как сегодня пополнить украинский долларовый счет третьего лица?

Рассказал форумчанин Colambus
Для регулярных перечислений может пригодиться на будущее: под валютный счет в Привате открываете карты- основную (на Вас) и дополнительную (на родственника).

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4344987#p4344987
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 17:12

ПроКредитБанк запроваджує додатковий захист Verified by Visa

Починаючи з 12 квітня 2018 року ПроКредит Банк запроваджує додатковий захист Verified by Visa («Перевірено Visa»), який гарантує, що за допомогою картки Visa тільки клієнт-власник картки зможе здійснювати покупки онлайн.

Детальна інформація:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346194#p4346194
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 09:04

Представляємо вашій увазі FinAwards2018

FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих банкірів
команди порталів Finance.ua і Мінфіну.

З гордістю пропонуємо вашій увазі FinAwards2018 – першу об’єктивну премію за розвиток сервісів, продуктів і технологій в нашій країні.

Уже 19 квітня, завдяки авторитетному журі, на FinAwards2018 Україна нарешті дізнається, кого ж і за що можна назвати банкіром року, який банк найстійкіший, яку платіжну картку можна вважати найкращою?

Детальна інформація:

https://forum.finance.ua/topic214837.html
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