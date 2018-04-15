Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:46

Weekend card

По каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?

Подробную информацию об этом разместил форумчанин Zochan

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346902#p4346902
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  #<1 ... 36373839
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