Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

По каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Подробную информацию об этом разместил форумчанин Zochan
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346902#p4346902
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:46
Weekend card
По каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Подробную информацию об этом разместил форумчанин Zochan
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346902#p4346902
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:30
Бесплатные кредитные карты с льготным периодом
Есть ли бесплатные кредитные карты с льготным периодом в Форвард Банк Forward Bank на данный момент?
Подробную информацию об этом разместила форумчанка cheetach
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4347439#p4347439
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:47
Як з картки з лімітом на покупки без пароля вкрали кошти
У США (м.Сан-Франциско) у користувача Monobank вкрали карту і розплатилися в супермаркеті, не дивлячись на встановлений ліміт для покупок без пароля.
Про це повідомив форумчанин J:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4347553#p4347553
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:08
Карта Weekend card від ТАСКОМБАНКУ
Умови користування картою, плюси та мінуси анонсували користувачі Квесторе_поверніться та Bosstone
Деталі:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349024#p4349024
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349046#p4349046
А також як здійснювати покупки картою в інтернет магазинах та чи буде конвертація - зазначив Faceless
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349241#p4349241
Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:45
Осторожно мошенники!
Об этом сообщил форумчанин kontik
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349778#p4349778
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