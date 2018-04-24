Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

По каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Подробную информацию об этом разместил форумчанин Zochan
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346902#p4346902
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Додано: Нед 15 кві, 2018 16:46
Weekend card
По каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?
Подробную информацию об этом разместил форумчанин Zochan
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346902#p4346902
Додано: Пон 16 кві, 2018 16:30
Бесплатные кредитные карты с льготным периодом
Есть ли бесплатные кредитные карты с льготным периодом в Форвард Банк Forward Bank на данный момент?
Подробную информацию об этом разместила форумчанка cheetach
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4347439#p4347439
Додано: Пон 16 кві, 2018 17:47
Як з картки з лімітом на покупки без пароля вкрали кошти
У США (м.Сан-Франциско) у користувача Monobank вкрали карту і розплатилися в супермаркеті, не дивлячись на встановлений ліміт для покупок без пароля.
Про це повідомив форумчанин J:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4347553#p4347553
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:08
Карта Weekend card від ТАСКОМБАНКУ
Умови користування картою, плюси та мінуси анонсували користувачі Квесторе_поверніться та Bosstone
Деталі:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349024#p4349024
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349046#p4349046
А також як здійснювати покупки картою в інтернет магазинах та чи буде конвертація - зазначив Faceless
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349241#p4349241
Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:45
Осторожно мошенники!
Об этом сообщил форумчанин kontik
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349778#p4349778
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:46
FinAwards2018
FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року
Пропонуємо до обговорення:
19 квітня, під час UNIT Fintech Forum, відбулася перша об’єктивна церемонія нагородження найкращих банків України за розвиток фінансових продуктів і сервісів у нашій країні – FinAwards 2018.
Детальна інформація:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4350640#p4350640
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:35
Приватбанк
Чи можуть заблокувати рахунки в Приватбанку, якщо вчасно не надати скани паспорту та ідентифікаційного коду?
Про це повідомив користувач Vatsyk
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4352047#p4352047
Додано: Сер 25 кві, 2018 17:35
О безналоговом депозите в ПриватБанке
О возможности открыть депозит в ПриватБанке, который не будет облагаться подоходным налогом, форумчане писали давно, сегодня снова была затронута эта тема.
Форумчанин Flamingo объяснил из каких средств может быть оформлен такой депозит, а также возможно ли его открыть на условии капитализации процентов и пополнить:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4353909#p4353909
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