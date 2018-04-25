RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 16:46

Weekend card

По каким картам можно получать кешбэк при покупке лекарств? Какая карта выгоднее всего для расчетов в аптеке?

Подробную информацию об этом разместил форумчанин Zochan

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4346902#p4346902
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:30

Бесплатные кредитные карты с льготным периодом

Есть ли бесплатные кредитные карты с льготным периодом в Форвард Банк Forward Bank на данный момент?

Подробную информацию об этом разместила форумчанка cheetach

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4347439#p4347439
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 17:47

Як з картки з лімітом на покупки без пароля вкрали кошти

У США (м.Сан-Франциско) у користувача Monobank вкрали карту і розплатилися в супермаркеті, не дивлячись на встановлений ліміт для покупок без пароля.

Про це повідомив форумчанин J:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4347553#p4347553
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:08

Карта Weekend card від ТАСКОМБАНКУ

Умови користування картою, плюси та мінуси анонсували користувачі Квесторе_поверніться та Bosstone

Деталі:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349024#p4349024
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349046#p4349046

А також як здійснювати покупки картою в інтернет магазинах та чи буде конвертація - зазначив Faceless

Лучше покупать доллар , евро или фунт и кидать на соответствующий счет.
Потому что п.5.9 http://www.tascombank.com.ua/documents/ ... 100418.pdf - может быть 1% за конвертацию


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349241#p4349241
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:45

Осторожно мошенники!

Взламывают интернет-банкинги. Звонят с № 0944401058!


Об этом сообщил форумчанин kontik

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4349778#p4349778
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:46

FinAwards2018

FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року

Пропонуємо до обговорення:

19 квітня, під час UNIT Fintech Forum, відбулася перша об’єктивна церемонія нагородження найкращих банків України за розвиток фінансових продуктів і сервісів у нашій країні – FinAwards 2018.

Детальна інформація:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4350640#p4350640
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:35

Приватбанк

Чи можуть заблокувати рахунки в Приватбанку, якщо вчасно не надати скани паспорту та ідентифікаційного коду?

Про це повідомив користувач Vatsyk

Заблокируют. Я был в январе с доками, менял карточку. В марте предупредили об уточнении. Проигнорил - и в указанную дату пришла смс-ка о блокировке карт! ))))


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4352047#p4352047
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:35

О безналоговом депозите в ПриватБанке

О возможности открыть депозит в ПриватБанке, который не будет облагаться подоходным налогом, форумчане писали давно, сегодня снова была затронута эта тема.

Форумчанин Flamingo объяснил из каких средств может быть оформлен такой депозит, а также возможно ли его открыть на условии капитализации процентов и пополнить:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4353909#p4353909
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 09:28

Finance.ua: Іпотека чи оренда

Що вибрати, якщо ви маєте гроші на перший внесок за квартиру?
Вибір банку для іпотеки?
Ризики?
Висновки!


Детальна інформація:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4354053#p4354053
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 36373839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55896)
26.04.2018 11:31
"Arkada" (12)
26.04.2018 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.