Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:29

Finance.ua: Побут чи не побут

Пропонуємо до обговорення:

Скільки коштує позбавити себе від роботи по дому
Підрядників, які можуть надати таку послугу
Оплата роботи
Доставка їжі

Детальна інформація:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357044#p4357044
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:33

Зниження ставок за депозитами фіз.осіб продовжується

Про зниження ставок за депозитами в Банку "Український капітал" повідомив форумчанин greenozon.

Детальніше:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357125#p4357125
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:10

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Де побачити, який з рахунків "основний"для зняття комісій в особистому кабінеті ІБ?

Про це повідомив Faceless

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357326#p4357326
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:18

Приватбанк

Про цікавий ресурс Приватбанку нагадав greenozon

Переваги ОВДП
- Гарантія держави на 100% придбаних ОВДП
- Поточна дохідність значно перевищує дохідність на відповідні депозити
- Відсутній подохідний податок на дохід, отриманий від ОВДП
- Можливість дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку
- Дохід сплачується у валюті. Повернення суми інвестицій (за строком) у валютні ОВДП здійснюється у валюті.
Також усі типи карток

Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357576#p4357576
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:37

Програма "Менеджер депозитів"

В безкоштовній програмі "Менеджер депозитів" для ведення депозитних рахунків оновлено іконки для наступних банків:

- Альянс
- Глобус
- Кредитвест
- Монобанк
- Український капітал
- Укрсоц
- Вернум

Про це повідомив наш дуже поважний форумчанин та розробник програми Haza

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357835#p4357835
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:59

ТАСкомбанк поднял кредитный лимит по картам

О поднятии кредитного лимита по карте Weekend от ТАСкомбанка сегодня первым сообщил форумчанин BBC:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4359463#p4359463

А форумчанин Kevin сообщил также и о поднятии кредитного лимита по карте "Большая пятерка":

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4359578#p4359578
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