Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Пропонуємо до обговорення:
Скільки коштує позбавити себе від роботи по дому
Підрядників, які можуть надати таку послугу
Оплата роботи
Доставка їжі
Детальна інформація:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357044#p4357044
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:29
Finance.ua: Побут чи не побут
Пропонуємо до обговорення:
Скільки коштує позбавити себе від роботи по дому
Підрядників, які можуть надати таку послугу
Оплата роботи
Доставка їжі
Детальна інформація:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357044#p4357044
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:33
Зниження ставок за депозитами фіз.осіб продовжується
Про зниження ставок за депозитами в Банку "Український капітал" повідомив форумчанин greenozon.
Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357125#p4357125
Додано: Сер 02 тра, 2018 18:10
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Де побачити, який з рахунків "основний"для зняття комісій в особистому кабінеті ІБ?
Про це повідомив Faceless
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357326#p4357326
Додано: Чет 03 тра, 2018 14:18
Приватбанк
Про цікавий ресурс Приватбанку нагадав greenozon
Переваги ОВДП
- Гарантія держави на 100% придбаних ОВДП
- Поточна дохідність значно перевищує дохідність на відповідні депозити
- Відсутній подохідний податок на дохід, отриманий від ОВДП
- Можливість дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку
- Дохід сплачується у валюті. Повернення суми інвестицій (за строком) у валютні ОВДП здійснюється у валюті.
Також усі типи карток
Детальніше:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357576#p4357576
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:37
Програма "Менеджер депозитів"
В безкоштовній програмі "Менеджер депозитів" для ведення депозитних рахунків оновлено іконки для наступних банків:
- Альянс
- Глобус
- Кредитвест
- Монобанк
- Український капітал
- Укрсоц
- Вернум
Про це повідомив наш дуже поважний форумчанин та розробник програми Haza
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4357835#p4357835
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:59
ТАСкомбанк поднял кредитный лимит по картам
О поднятии кредитного лимита по карте Weekend от ТАСкомбанка сегодня первым сообщил форумчанин BBC:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4359463#p4359463
А форумчанин Kevin сообщил также и о поднятии кредитного лимита по карте "Большая пятерка":
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4359578#p4359578
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:33
Monobank
При пополнение карты возникли трудности
Об этом форумчанине сообщили safonovstanislav и IMPRINTER
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4359700#p4359700
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4359732#p4359732
Додано: Пон 07 тра, 2018 17:56
Послуга "SMS-контроль" від ПриватБанку
Про нову послугу ПриватБанку з інформування клієнтів щодо будь-яких змін їх кредитної історії через SMS, повідомив форумчанин Ой+:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4360361#p4360361
Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:16
О повышении ставок по валютным депозитам
С 11.05.2018 г. Конкорд Банк поднимает ставку по долларовым депозитам до 4,5% годовых и предлагает дополнительно + 0,25% при открытии депозита в icON25.
Первым о новости сообщил форумчанин Vorlon:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4363072#p4363072,
а представитель банка подтвердил информацию:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4363092#p4363092
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