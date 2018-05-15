Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:21
Депо для любителей валюты "Зростающий" посоветовал форумчанин deneg net
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4365198#p4365198
Прикольный депо для любителей валюты "Зростающий". По итогу, если не забирать все 13 мес, выходит 4,62%. Для валюты рыночная ставка, а учитывая возможность разорвать без потери %% - лучшая ставка на сегодня.
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