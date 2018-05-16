Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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спалюють бали учасників акції, про це поскаржилися наші активні форумчани Stringer
Дядя Дима
Сегодня снова все впустую - чуваки тупо решили спалить народу баллы
Alex_ki
SOS В начале суток захожу на каруселить чего нибудь.Первый раз 10, второй раз ТЕЛЕПОН выграл!!!Чуть кофе не выкашлял от неожиданности . Выскакивает мелкая надпись красная ,прочитать не успел (что то из серии пропала связь,сервер не доступен)опять начинает крутиться и +5.
https://forum.finance.ua/topic210742.html?start=70
Крутил в час ночи, с тем же эффектом.
Правда вчера в чуть заполночь сушию накрутил