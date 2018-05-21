Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 15 тра, 2018 18:21
Депо для любителей валюты "Зростающий" посоветовал форумчанин deneg net
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4365198#p4365198
Прикольный депо для любителей валюты "Зростающий". По итогу, если не забирать все 13 мес, выходит 4,62%. Для валюты рыночная ставка, а учитывая возможность разорвать без потери %% - лучшая ставка на сегодня.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 16:04
Форумчанин Faceless
порадив Кешбек сервіс, що допоможе заощадити до 15% від витраченої суми в інтернет-магазинах України і світу.https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4366111#p4366111
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Додано: Сер 16 тра, 2018 17:21
На вопросы о продлении карты Weekend ответил официальный представитель ТАСкомбанка на форуме: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4366309#p4366309
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Додано: Чет 17 тра, 2018 08:20
Mastercard Більше
спалюють бали учасників акції, про це поскаржилися наші активні форумчани Stringer
Дядя Дима
Сегодня снова все впустую - чуваки тупо решили спалить народу баллы
Alex_ki
SOS В начале суток захожу на каруселить чего нибудь.Первый раз 10, второй раз ТЕЛЕПОН выграл!!!Чуть кофе не выкашлял от неожиданности . Выскакивает мелкая надпись красная ,прочитать не успел (что то из серии пропала связь,сервер не доступен)опять начинает крутиться и +5.
https://forum.finance.ua/topic210742.html?start=70
Крутил в час ночи, с тем же эффектом.
Правда вчера в чуть заполночь сушию накрутил
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Додано: Пон 21 тра, 2018 07:39
Якщо у вас зникли якісь важливі документи, але зберігся паспорт, більшість з них ви зможете відновити протягом одного дня.
Якщо у вас зник паспорт, то його відновлення може зайняти 2-3 місяці.
Кілька порад про те, як заощадити час, роблячи новий паспорт та інші нюанси
Пропонуємо детально до обговорення: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4369084#p4369084
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Додано: Вів 22 тра, 2018 08:21
А-Банк вимагає від клієнтів актуалізацію даних незалежно від терміну обслуговування в цьому банку.
Про це поскаржився Vorlon
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка...
Інші учасники обговорення також підтвердили цю інформацію та зазначили, що якщо інформацію не надати, рахунки можуть заблокувати. https://forum.finance.ua/topic594.html?start=9970
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