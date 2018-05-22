Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:21

Обсуждаем депозиты в банках Украины

Депо для любителей валюты "Зростающий" посоветовал форумчанин deneg net

Прикольный депо для любителей валюты "Зростающий". По итогу, если не забирать все 13 мес, выходит 4,62%. Для валюты рыночная ставка, а учитывая возможность разорвать без потери %% - лучшая ставка на сегодня.


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4365198#p4365198
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:04

Кешбек сервіс

Форумчанин Faceless порадив Кешбек сервіс, що допоможе заощадити до 15% від витраченої суми в інтернет-магазинах України і світу.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4366111#p4366111
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 17:21

О нюансах продления карты Weekend в ТАСкомбанке

На вопросы о продлении карты Weekend ответил официальный представитель ТАСкомбанка на форуме:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4366309#p4366309
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:20

Программа "Masterсard Більше"

Mastercard Більше спалюють бали учасників акції, про це поскаржилися наші активні форумчани

Stringer
Сегодня снова все впустую - чуваки тупо решили спалить народу баллы


Дядя Дима
SOS В начале суток захожу на каруселить чего нибудь.Первый раз 10, второй раз ТЕЛЕПОН выграл!!!Чуть кофе не выкашлял от неожиданности . Выскакивает мелкая надпись красная ,прочитать не успел (что то из серии пропала связь,сервер не доступен)опять начинает крутиться и +5.


Alex_ki
Крутил в час ночи, с тем же эффектом.
Правда вчера в чуть заполночь сушию накрутил


https://forum.finance.ua/topic210742.html?start=70
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:39

Finance.ua: Що робити, якщо вкрали документи

Якщо у вас зникли якісь важливі документи, але зберігся паспорт, більшість з них ви зможете відновити протягом одного дня.
Якщо у вас зник паспорт, то його відновлення може зайняти 2-3 місяці.
Кілька порад про те, як заощадити час, роблячи новий паспорт та інші нюанси

Пропонуємо детально до обговорення:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4369084#p4369084
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:21

А-Банк

А-Банк вимагає від клієнтів актуалізацію даних незалежно від терміну обслуговування в цьому банку.

Про це поскаржився Vorlon
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка...


Інші учасники обговорення також підтвердили цю інформацію та зазначили, що якщо інформацію не надати, рахунки можуть заблокувати.

https://forum.finance.ua/topic594.html?start=9970
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 07:36

ПУМБ

Форумчанин Marica заинтересовался информацией о картах и депозитах банка ПУМБ

Можно по депозитам и картам немного информации - сколько комиссия за зачисление на визу голд (с чипом)? Перевод, зачисление налички на депо - с комиссией или без? И где можно ознакомиться с типичными договорами депо и виза голд? Кстати, какова стоимость выпуска и ежемесячного обслуживания последней?



Представитель банка уточнил, что есть 3 основных пакета для физических лиц: Миттєва, Дбайлива, Безмежна. Ознакомиться с Договором комплексного банковского обслуживания, а также с полным перечнем тарифов банка можно на сайте

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4370732#p4370732
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